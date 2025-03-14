США готовы возобновить поставки управляемых авиабомб GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, бомба малого диаметра наземного пуска) в Украину, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

GLSDB были закуплены администрацией предыдущего президента Джо Байдена в рамках одного из пакетов военной помощи. По некоторым данным, они оказались неэффективными — в частности из-за российских систем радиоэлектронной борьбы — однако с тех пор они были модернизированы для противодействия помехам, говорят источники Reuters.

GLSDB представляет собой авиабомбу дальностью около 150 километров. В последний раз, по словам собеседника Reuters, ВСУ использовали эти снаряды несколько месяцев назад. Поставка готовится на фоне сообщений о том, что у Киева закончились запасы ракет ATACMS аналогичной дальности.

Поставка, по данным агентства, может произойти «в ближайшие дни», поскольку запасы GLSDB уже есть в Европе.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры украинской и американской делегаций, после которых США возобновили приостановленные несколькими дням ранее поставку вооружений и обмен разведдаными с Киевом.

В конце января, как сообщил 13 марта Associated Press со ссылкой на американского чиновника и украинского депутата, у Украины закончились ракеты ATACMS, поставленные предыдущей администрацией Белого дома.

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