ХАМАС после переговоров с США согласился освободить американца Идана Александра

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что согласилась на предложение освободить израильского военного, гражданина США Идана Александра. Об этом 14 марта сообщает The Times of Israel, ссылаясь на заявление ХАМАС.

Идан Александр — солдат Армии обороны Израиля. Террористы ХАМАС взяли его в заложники в районе сектора Газа во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Как сообщил израильский 12-й канал, по словам освободившихся заложников, Идан Александр содержится в подземном туннеле, из-за нехватки еды он значительно потерял в весе.

ХАМАС также согласился передать тела четырех убитых заложников, которые имели двойное гражданство. Их имена не раскрываются.

В ХАМАС заявили, что «подтверждают свою полную готовность начать переговоры и достичь всеобъемлющего соглашения по вопросам второго этапа, призывая оккупацию (Израиль) к полному выполнению своих обязательств».

Администрация президента США Дональда Трампа в начале марта начала прямые переговоры с террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых боевиками. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 10 марта, что прямые контакты между спецпосланником президента США по заложникам Адамом Боулером и ХАМАС были однократными и пока не принесли каких-либо результатов.

Израиль и ХАМАС в январе достигли соглашения о временном прекращении огня и освобождении 33 израильских заложников в обмен на почти две тысячи палестинских заключенных. Первый этап сделки, продлившийся 42 дня, завершился 1 марта. Переговоры по второму этапу пока не начались.

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