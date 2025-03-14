AP: Израиль и США обратились к Судану и Сомали с предложением принять палестинцев из сектора Газа

США и Израиль связались с правительствами Судана и Сомали, а также непризнанного Сомалиленда, чтобы обсудить использование их территорий для переселения палестинцев из сектора Газа, сообщает Associated Press со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Отдельные контакты США и Израиля по этому вопросу начались, по данным источников AP, в феврале — после того, как президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу представил план по переселению палестинцев из Газы. Ведущая роль в обсуждениях с африканскими странами отведена Израилю, однако на какой стадии находятся переговоры и с кем они ведутся, не уточняется.

Взамен на прием палестинцев Израиль и США могут предложить странам множество финансовых, дипломатических и связанных с безопасностью стимулов — списание долгов, оружие, технологии и дипломатическую поддержку.

В Судане два чиновника подтвердили, что администрация Трампа обратилась к правительству, возглавляемому военными, с предложением принять палестинцев, однако сказали, что оно было «немедленно отвергнуто». Представители Сомали и Сомалиленда сказали, что им не известно о каких-либо контактах.

AP отмечает, что поскольку все три территории бедны, а в некоторых случаях и охвачены насилием, предложение о переселении туда палестинцев ставит под сомнение заявленную Трампом цель — он говорил, что беженцы в результате реализации плана будут жить «очень счастливо и очень безопасно».

В начале февраля Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаниягу рассказал о плане переселить палестинцев из сектора Газа в другие страны, а в Газе построить «ближневосточную ривьеру». При этом он не исключил, что в реализации плана будут задействованы американские военные.

В конце февраля Трамп опубликовал ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, в котором показано некое будущее сектора Газы как современного города с пляжами и небоскребами, среди которых башня «Трамп Газа». Сам Трамп изображен в ролике танцующим в баре с полуобнаженной женщиной и отдыхающим на пляже с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

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