Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео о том, как может выглядеть Газа в случае реализации его плана.

Трамп опубликовал ИИ-ролик в собственной соцсети Truth Social без каких-либо комментариев и пометок.

Видео начинается с кадров из города, опустошенного и разрушенного войной, и надписи: «Газа 2025. Что дальше?» Затем местные жители проходят по тоннелю в современный город с пляжами и небоскребами, среди которых башня «Трамп Газа».

По улицам ездят электрокары Tesla и гуляют дети с золотыми воздушными шарами в виде головы Трампа. В городе стоит огромная золотая статуя Трампа, а в сувенирных лавках продают сувениры с изображением президента США.

Сам Трамп изображен в ролике танцующим в баре с полуобнаженной женщиной и отдыхающим на пляже с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

В видео также появляется миллиардер и ближайший соратник Трампа Илон Маск — он ест хумус на пляже и танцует в падающих с неба долларах под аплодисменты толпы. В песне, которая сопровождает видеоряд, :

Дональд идет, чтобы дать вам свободу, несет свет, который увидят все.

Больше никаких тоннелей, больше никакого страха: Трамп Газа наконец-то здесь.

Трамп Газа ярко сияет.

Золотое будущее, совершенно новая жизнь.

Гуляйте и танцуйте — сделка заключена.

Трамп Газа — номер один.

В начале февраля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «готовы взять под свой контроль» сектор Газа и отвечать за очистку территории от неразорвавшихся снарядов и снос поврежденных зданий. По задумке президента США, сектор Газа должен превратиться в «ближневосточную Ривьеру». При этом всех или большинство жителей Газы нужно будет расселить по другим странам.

Вот как идею Трампа оценили в других странах

Трамп собрался «взять под контроль» сектор Газа и выселить оттуда палестинцев. Он не исключил отправки в Газу американских войск Как на это реагируют в других странах?

Вот как идею Трампа оценили в других странах

Трамп собрался «взять под контроль» сектор Газа и выселить оттуда палестинцев. Он не исключил отправки в Газу американских войск Как на это реагируют в других странах?