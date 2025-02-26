«Дональд идет, чтобы дать вам свободу». Трамп опубликовал ИИ-ролик со своим видением будущего Газы — с золотой статуей президента США и Нетаниягу на пляже
Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео о том, как может выглядеть Газа в случае реализации его плана.
Трамп опубликовал ИИ-ролик в собственной соцсети Truth Social без каких-либо комментариев и пометок.
Видео начинается с кадров из города, опустошенного и разрушенного войной, и надписи: «Газа 2025. Что дальше?» Затем местные жители проходят по тоннелю в современный город с пляжами и небоскребами, среди которых башня «Трамп Газа».
По улицам ездят электрокары Tesla и гуляют дети с золотыми воздушными шарами в виде головы Трампа. В городе стоит огромная золотая статуя Трампа, а в сувенирных лавках продают сувениры с изображением президента США.
Сам Трамп изображен в ролике танцующим в баре с полуобнаженной женщиной и отдыхающим на пляже с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
В видео также появляется миллиардер и ближайший соратник Трампа Илон Маск — он ест хумус на пляже и танцует в падающих с неба долларах под аплодисменты толпы. В песне, которая сопровождает видеоряд, поется:
Дональд идет, чтобы дать вам свободу, несет свет, который увидят все.
Больше никаких тоннелей, больше никакого страха: Трамп Газа наконец-то здесь.
Трамп Газа ярко сияет.
Золотое будущее, совершенно новая жизнь.
Гуляйте и танцуйте — сделка заключена.
Трамп Газа — номер один.
В начале февраля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «готовы взять под свой контроль» сектор Газа и отвечать за очистку территории от неразорвавшихся снарядов и снос поврежденных зданий. По задумке президента США, сектор Газа должен превратиться в «ближневосточную Ривьеру». При этом всех или большинство жителей Газы нужно будет расселить по другим странам.