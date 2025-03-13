Financial Times: украинцы сплотились вокруг Зеленского после ссоры с Трампом, но готовятся к выборам нового президента

Жители Украины сплотились вокруг президента страны Владимира Зеленского после его публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, написала британская газета Financial Times в большом материале об Украине.

После ссоры рейтинги Зеленского, которые неуклонно снижались на протяжении всей полномасштабной войны, выросли. Газета привела мнение украинского военного медработника: «Я не голосовал за него. Но я буду поддерживать его до тех пор, пока продолжается война. Мы можем смеяться над ним. Но посторонним это не позволительно».

Украинские чиновники, как отмечает FT, называют перепалку в Овальном кабинете кампанией дестабилизации, инспирированной Москвой, которая призвана «посеять раскол в украинском обществе в особо трудный момент».

Политические оппоненты публично поддержали Зеленского после ссоры с Трампом, но на самом деле они готовятся к выборам президента, указывает газета. Некоторые украинские политики начали сотрудничать с администрацией Трампа.

В политических кругах Киева обсуждают, как долго Зеленский сможет оставаться на посту президента. «Мы находимся в заключительном акте [президентства Зеленского]. И в горячей фазе войны», — сказал FT неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Владимир Зеленский пользуется огромной поддержкой в Украине после ссоры с Дональдом Трампом, показал телефонный опрос Ipsos, проведенный по заказу журнала The Economist. Результаты опроса, в котором участвовали одна тысяча украинцев, опубликовали 12 марта. Из них следует, что более 70% респондентов одобряют работу Зеленского, а 80% считают его законным президентом Украины и отвергают проведение выборов, пока продолжаются боевые действия. Опрос также показал, что, если бы выборы президента прошли сейчас, то Зеленский бы уверенно выиграл, а второе место занял бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Опрос, проведенный в начале марта британской компанией Survation, показал, что 44% респондентов готовы проголосовать за Зеленского, 21% — за Залужного.

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