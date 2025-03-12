СК отказался возбудить уголовное дело после рассказа жителя Подмосковья о пытках в полиции и изнасиловании шваброй

Следственный комитет вынес постановление с отказом в возбуждении уголовного дела о пытках 26-летнего жителя Подмосковья и уроженца Дагестана Магомеда Магомедова. Об этом сообщил адвокат Сергей Узденский.

По его словам, защита Магомедова пока не получали материал проверки, так как его «сразу же направили в прокуратуру для проверки законности и обоснованности».

«Хочу, чтобы все, кто следит за этим делом, четко понимали: мы на миллиард процентов уверены в том, что те пытки, о которых говорил Магомед, имели место. Мы считаем, что этому получено достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела», — написал адвокат.

В конце января адвокатское бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» сообщило, что сотрудники Развилковского отдела полиции подмосковного города Видное пытали их подзащитного Магомеда Магомедова. Мужчину задержали по обвинению в незаконном изготовлении оружия (статья 223 УК РФ). Он сообщил адвокатам, что трое сотрудников полиции требовали от него разблокировать телефон и дать «необходимые показания». Для этого они «применяли электрошокер в области паха, ног, ягодиц и рук». «После чего, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее в анальное отверстие», — рассказывали адвокаты со слов Магомедова.

27 января Магомедова отправили в СИЗО по уголовному делу о незаконном изготовлении оружия.