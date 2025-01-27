В Подмосковье арестовали мужчину, обвинившего полицейских в пытках и изнасиловании шваброй

Видновский городской суд Московский области отправил в СИЗО Магомеда Магомедова, обвиняемого в незаконном изготовлении оружия (статья 223 УК РФ). Об этом сообщается в телеграм-канале адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры».

По информации адвокатов, материалы о пытках, о которых рассказывали Магомедов, направлены в правоохранительные органы для проверки.

Как пишет «Осторожно, новости», в суд следствие представило рапорт полиции, в котором говорилось, что родственники Магомедова — сторонники « », а некоторые из них живут в Сирии и находятся в розыске. Рапорт датирован 26 января, при этом задержали Магомедова еще 20 января.

По информации телеграм-канала, Магомедову вменяют хранение восьми патронов и переделку травматического пистолета в боевой. Судья просмотрела на заседании видео с последствиями пыток Магомедова, хотя следователь и прокурор выступали против этого, утверждает канал.

24 января адвокатское бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» сообщило, что сотрудники Развилковского отдела полиции пытали их подзащитного. Он рассказал адвокату, что трое сотрудников полиции требовали от него разблокировать телефон и дать «необходимые показания». Для этого они «применяли электрошокер в области паха, ног, ягодиц и рук». «После чего, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее в анальное отверстие», — рассказывали адвокаты.

Телеграм-канал Baza писал, что пострадавший — 26-летний житель Подмосковья Магомед Магомедов. «Кавказский узел» сообщал, что Магомедов — уроженец Дагестана.

О деле Магомедова писал глава Дагестана Сергей Меликов. Он попросил главу МВД Владимира Колокольцева и руководителя СК Александра Бастрыкина взять дело под личный контроль.