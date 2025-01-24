Адвокаты сообщили, что в Подмосковье полицейские пытали задержанного электрошокером и изнасиловали его шваброй

Адвокатское бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» заявило, что сотрудники подмосковного отдела полиции пытали их подзащитного электрошокером и изнасиловали шваброй.

В сообщении говорится, что один из адвокатов бюро в течение трех дней не мог найти своего доверителя. После «неоднократных звонков в службу экстренного реагирования» адвокату удалось узнать, что мужчина находится в Развилковском отделе полиции в подмосковном городе Видное.

Подзащитный рассказал адвокату, что трое сотрудников полиции требовали от него разблокировать телефон и дать «необходимые показания». Для этого они «применяли электрошокер в области паха, ног, ягодиц и рук». «После чего, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее в анальное отверстие», — говорится в посте адвокатского бюро.

Адвокат зафиксировал на видео повреждения на теле мужчины. Бюро потребовало реакции от Следственного комитета России.

Телеграм-канал Baza пишет, что пострадавший — 26-летний житель Подмосковья. Его задержали по подозрению в переделке травматического пистолета в боевой. По его словам, 20 января его отвезли в Развилковский отдел полиции. Он утверждает, что в какой-то момент сотрудники полиции начали насиловать его шваброй, продолжая бить электрошокером.

Мужчина также рассказал, что часть своих действий полицейские снимали на камеру. Они угрожали, что если он расскажет о произошедшем, то же самое сделают с его родственниками.

По данным «Осторожно, новости», пострадавший находится в изоляторе временного содержания (ИВС). 24 января Видновский суд Московской области должен был избрать ему меру пресечения, но в итоге ему продлили задержание на 72 часа.