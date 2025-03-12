Обвинение попросило посадить журналистку Надежду Кеворкову на шесть лет по делу об «оправдании терроризма» из-за двух постов в телеграме

Гособвинение во 2-м Западном окружном военном суде попросило приговорить журналистку Надежду Кеворкову к шести годам лишения свободы по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК), передает «Медиазона».

Также обвинение просит для Кеворковой штраф в 500 тысяч рублей и запрет писать в интернете на пять лет.

Поводом для дела стали два поста Кеворковой в телеграме. В одном из них она репостнула текст своего близкого друга, убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, о нападении в Нальчике в 2005 году. В другом посте Кеворкова писала о талибах, называя их «красавчиками», потому что они «отжимают своих пленников у кабульского режима», добиваясь их освобождения из тюрем.

Оба поста нашел сотрудник ЦПЭ Максим Брицын, проводивший оперативные мероприятия «наблюдение», как он сказал на допросе в суде.

Заседания по существу дела Кеворковой уложились в два дня — 11 и 12 марта. Журналистка вину не признает. «Желаю подчеркнуть, что никогда не поддерживала и не поддерживаю никакие политические организации. Не поддерживаю террористическую деятельность», — говорила она на допросе. На суде она, как пишет «Медиазона», ответила только на технические вопросы, отказавшись от дачи других показаний. Приговор по делу пока не вынесен.

66-летняя Кеворкова была корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, писала для «Независимой газеты», «Новой газеты», Russia Today, «Русского Newsweek», «Радио Свободы», «Кавказского узла» и других изданий. Ее задержали в Москве 6 мая 2024 года и отправили в СИЗО.

Во время суда адвокат Кеворковой Калой Ахильгов рассказал, что в ее деле есть рапорт на ее сына, бывшего журналиста «Дождя» Василия Полонского. В нем говорится, что Полонский «сотрудничает со спецслужбами Запада, с „иноагентами“ и „нежелательными организациями“». «В этом рапорте фактически есть обвинение в госизмене в адрес Полонского», — заявил адвокат.

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