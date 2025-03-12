К делу Надежды Кеворковой приобщили рапорт на ее сына, журналиста Василия Полонского. По словам адвоката, в нем «фактически есть обвинение в госизмене»

В деле журналистки Надежды Кеворковой, которую судят по статье об «оправдании терроризма» из-за постов о талибах, обнаружился рапорт на ее сына, бывшего журналиста «Дождя» Василия Полонского, пишет «Медиазона».

О существовании рапорта стало известно на суде во время допроса сотрудника ЦПЭ Максима Брицына, который нашел в соцсетях посты Кеворковой. По словам адвоката журналистки Калоя Ахильгова, в рапорте сказано, что Василий Полонский «сотрудничает со спецслужбами Запада, с „иноагентами“ и „нежелательными организациями“». «В этом рапорте фактически есть обвинение в госизмене в адрес Полонского», — заявил адвокат.

В ответ на вопрос адвоката, проводились ли какие-то мероприятия в отношении Полонского, оперативник Брицын сказал, что нет. Он также отрицает, что писал рапорт. На вопрос судьи, приобщал ли Брицын этот рапорт, тот ответил: «Возможно, приобщал, у меня столько рапортов» (цитата по «Медиазоне»).

Сам Полонский, покинувший Россию вскоре после задержания Кеворковой, написал: «Друзья, давайте сейчас все немного придут в себя. Меня в деле мамы нет, на меня дела нет, это оперативная деятельность по маминому делу».

Дело Кеворковой рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде, приговор пока не вынесен. 12 марта проходит второе заседание по существу, а первое прошло накануне. Обвинение срок Кеворковой еще не запрашивало.

Журналистку Надежду Кеворкову задержали 6 мая 2024 года и обвинили в «оправдании терроризма» из-за двух постов в телеграме. В одном из них она перепостила заметку убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, своего близкого друго, о нападении в Нальчике в 2005 году. Вторая публикация посвящена талибам — в ней говорилось, что те добиваются освобождения из тюрем Афганистана своих пленников у «кабульского режима».

66-летняя Кеворкова была корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, писала для «Независимой газеты», «Новой газеты», Russia Today, «Русского Newsweek», «Радио Свободы», «Кавказского узла» и других изданий. Ее сын Василий Полонский до начала войны в 2022 году работал корреспондентом на телеканале «Дождь», а затем в «Новой газете».

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