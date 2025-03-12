Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль еще пять населенных пунктов Курской области

Подразделения группировки войск «Север» вернули под российский контроль населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Других подробностей Минобороны не приводит.

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев 12 марта сообщил, что украинские военные планомерно покидают Курскую область. «Мы видели, что все районы, которые постепенно переходили под контроль российских войск, брались практически без боя. То же самое и по Судже. Вчера [11 марта] были видеозаписи, [свидетельствующие о том, что] на восточной окраине города находятся российские войска. Сегодня мы видим российские войска уже на противоположной окраине», — рассказал Левиев.

Российское агентство ТАСС и «военкоры» ранее опубликовали видеозаписи с российскими военными в центре Суджи. На записях военные ВС РФ водружают российские флаги.