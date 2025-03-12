Роспатент удовлетворил заявку МИА «Россия сегодня», поданную в 2023 году, и предоставил агентству исключительные права на товарный знак до 2033 года.

Как сообщило 12 марта агентство «Москва», «Россия сегодня» может под этим брендом заниматься рекламой и радиовещанием, транслировать развлекательные и музыкальные программы, а также проводить мастер-классы.

Название и логотип нового бренда идентичны названию и логотипу ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы».

Под брендом «Эхо Москвы» с 1990 по 2022 годы вещала российская круглосуточная радиостанция. Ее ликвидировали вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Частоту «Эха Москвы» получила радиостанция Sputnik, которая входит в МИА «Россия сегодня».

МИА «Россия сегодня» управляет пропагандистскими проектами РИА Новости, и Sputnik. Должность генерального директора медиагруппы занимает Дмитрий Киселев, а главного редактора — Маргарита Симоньян.