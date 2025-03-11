Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов Курской области
Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий взяли под контроль 12 населенных пунктов Курской области, которые были заняты ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Речь идет о населенных пунктах Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.
Как утверждает Минобороны РФ, российские войска заняли более 100 квадратных километров территории Курской области.
О том, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Колмаков, Бондаревка и Мартыновка, еще вечером 10 марта сообщала группировка «Север».
Российские военные с начала марта предпринимают успешное наступление на позиции ВСУ в Курской области. В частности, за 8-9 марта российская армия взяла под контроль семь населенных пунктов.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждал 10 марта, что угрозы окружения военнослужащих ВСУ на оккупированной территории Курской области пока нет.