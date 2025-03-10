Угрозы окружения военнослужащих ВСУ на оккупированной территории Курской области сейчас нет, утверждает главком ВСУ Александр Сырский.

«Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по выходу на выгодные рубежи обороны», — заявил он.

Сырский также заявил, что некоторые населенные пункты, которые «фигурируют в реляциях российских пропагандистов», в реальности полностью разрушены действиями российской армии. Помимо этого, по словам главкома ВСУ, украинские военные успешно «уничтожают» диверсионные группы россиян, которые пытаются проникать на территорию Украины.

Российские военные с начала марта предпринимают успешное наступление на позиции ВСУ в Курской области. 8-9 марта они выбили ВСУ из девяти населенных пунктов, 10 марта — еще из пяти.

8 марта Генштаб ВСУ сообщил, что штурмовые группы ВС РФ попытались проникнуть в Суджу по газопроводу. Как утверждали представители ВСУ, эта вылазка не стала для них неожиданностью, и по российским подразделениям были нанесены ракетные и артиллерийские удары.

Оккупированные территории в Курской области президент Украины Владимир Зеленский называл важным элементом переговорного процесса — он допускал, что ВСУ могут отступить оттуда в обмен на отход российской армии с некоторых оккупированных территорий Украины.

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«Наступление на всех участках суджанского фронта». Российские власти заявили о прорыве войск РФ в Курской области Фотографии из зоны боевых действий

Что происходит в Курской области

«Наступление на всех участках суджанского фронта». Российские власти заявили о прорыве войск РФ в Курской области Фотографии из зоны боевых действий