Глава МИД Венгрии: поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» приостановлены из-за атаки украинского беспилотника

Украинский беспилотник атаковал измерительную станцию нефтепровода «Дружба», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Поставки нефти из России в Венгрию приостановлены, пишет венгерское издание Hirado со ссылкой на заявление министра.

В обращении в фейсбуке Сийярто рассказал, что узнал об атаке на станцию от России. ТАСС отмечает, что глава МИД Венгрии ранее поговорил по телефону с вице-премьером РФ Александром Новаком.

По словам венгерского министра, атака произошла в ночь на 11 марта. Тогда же украинские беспилотники атаковали Москву и другие российские города. Сейчас на поврежденной станции идут ремонтные работы. Ожидается, что поставки возобновятся к вечеру вторника, добавил Сийярто.

Министр назвал неприемлемыми атаки, «направленные против энергетической структуры Венгрии». По его словам, энергоснабжение страны — вопрос ее суверенитета. «Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию. Венгрия не несет ответственности за эту войну» — добавил Сийярто.

Подробности атаки глава МИД Венгрии не раскрыл. Власти России об этом не сообщали.

Генштаб ВСУ отчитывался, что в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 11 марта произошли взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции Стальной конь в Орловской области. Эта станция, как утверждается, «обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода „Дружба“ и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта Усть-Луга в Ленинградской области».

Последствия самой массированной атаки украинских беспилотников

Самая массированная атака украинских дронов на регионы России В Москве и Подмосковье под удар попали жилые дома. Есть погибшие и раненые

Последствия самой массированной атаки украинских беспилотников

Самая массированная атака украинских дронов на регионы России В Москве и Подмосковье под удар попали жилые дома. Есть погибшие и раненые