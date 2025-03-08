СК: блогер Александра Митрошина признала вину в отмывании денег

Блогер Александра Митрошина, задержанная 7 марта в Краснодарском крае по делу об отмывании денег в особо крупном размере, полностью признала вину. Об этом говорится в сообщении московского управления Следственного комитета.

8 марта Митрошину доставили для допроса в следственное управление по Южному административному округу Москвы.

В понедельник, 10 марта, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении блогера меры пресечения.

По версии следствия, блогер «приобрела свыше 127 миллионов рублей» в результате уклонения от уплаты налогов, после чего «в целях придания видимости правомерного владения полученными денежными средствами» она легализовала часть из них, купив объект недвижимости в Москве.

Александра Митрошина называет себя «матерью российского инфобиза и блогинга». Она организует курсы и тренинги по продвижению и продажам в соцсетях. На ее инстаграм подписаны 2,7 миллиона человек.

В марте 2023 года СК возбудил против Митрошиной уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму в 127 миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК). Спустя месяц блогер заявила, что полностью погасила этот долг перед налоговой.