Папа римский через три недели после госпитализации впервые обратился к верующим и поблагодарил их за поддержку

Папа римский Франциск, госпитализированный три недели назад, записал в больнице короткое аудиосообщение, в котором поблагодарил верующих за поддержку.

«От всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите о моем здоровье с площади Святого Петра. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Господь, и да защитит вас Дева Мария. Благодарю вас», — цитирует понтифика издание Vatican News.

Это послание транслировалось вечером в четверг, 6 марта, на площади Святого Петра в Риме перед молебном о выздоровлении Франциска.

Папу римского госпитализировали 14 февраля с бронхитом, но позже его состояние ухудшилось — у него выявили двустороннюю пневмонию. 1 марта Франциску потребовалось подключение к аппарату после приступа бронхоспазма, однако через день его состояние улучшилось. 3 марта сообщалось, что понтифик перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности, и его снова пришлось подключить к ИВЛ.

В конце февраля, спустя неделю после госпитализации папы римского, кардинал Джанфранко Равази говорил, что 88-летний Франциск может отречься от престола, «если у него возникнут сложности с исполнением папских обязанностей».