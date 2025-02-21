Кардинал Джанфранко Равази заявил, что папа римский Франциск может отречься от престола

Кардинал Джанфранко Равази допустил, что 88-летний папа римский Франциск может отречься от престола. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, опубликованном 21 февраля, отвечая на вопрос о том, может ли Франциск принять такое решение.

«Если у него возникнут сложности с исполнением папских обязанностей, он сделает свой выбор. Конечно, он примет решение, возможно, попросит совета, но он примет решение сам, по совести», — сказал Равази.

Он отметил, что папа римский хочет провести Юбилейный год христианства, который Римско-католическая церковь отмечает с 24 декабря 2024-го по 6 января 2026-го.

Папа римский Франциск уже неделю, начиная с 14 февраля, находится в больнице. Его госпитализировали с бронхитом. В больнице состояние понтифика ухудшилось — у него выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей. Ватикан заявил о «сложной клинической ситуации» со здоровьем папы римского.

Франциск — папа римский с 13 марта 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем. Бенедикт XVI умер в декабре 2022 года.

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