Папе римскому, госпитализированному две недели назад, потребовалась искусственная вентиляция легких

Папе римскому Франциску, находящемуся в клинике в Риме, потребовалось подключение к аппарату искуственной вентиляции легких. Об этом 28 февраля сообщило официальное издание Святого Престола Vatican News.

Как отмечается в сообщении, Франциск испытал приступ бронхоспазма, что вызвало рвоту и «внезапно ухудшило течение его респираторного заболевания». После этого понтифику сразу сделали бронхоскопию, чтобы очистить дыхательные пути, и подключили к неинвазивной искусственной вентиляции легких, что повысило уровень кислорода в крови.

Представители Ватикана подчеркнули, что затем состояние папы улучшилось, и следующая ночь прошла для него спокойно.

88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля с бронхитом. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию. 23 февраля состояние папы оценивалось как «критическое», однако затем ситуация с его здоровьем начала улучшаться.