В Сирии произошли столкновения между сторонниками Асада и службами безопасности новых властей страны 

Как минимум 13 сотрудников сил безопасности новых властей Сирии погибли в результате столкновений с ополченцами и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

Столкновения произошли в городе Джабла на западе Сирии. Там, как отмечает агентство, проживают алавиты — община, к которой принадлежат Асад и его семья.

Сирийские силы безопасности объявили 6 марта, что участвуют в боях на западе страны с вооруженными группировками, связанными с бывшим командиром частей специального назначения при Асаде Сухелем аль-Хасаном, передает Sky News Arabia.

Директор управления общественной безопасности провинции Латакия Мустафа Кнефати заявил, что «остатки ополчения Асада» провели «заранее спланированные и преднамеренные» нападения на контрольно-пропускные пункты сил безопасности и патрули в районе Джаблы. Это привело «к гибели и ранениям многих солдат», цитирует его заявление государственное сирийское агентство SANA.

Reuters отмечает, что нынешние столкновения — «одним из самых жестоких актов насилия», с которым столкнулись новое правительство Сирии после прихода к власти в декабре 2024 года.

В начале декабря 2024 года исламистские боевики, оппозиционные правительственным силам президента Сирии Башара Асада, вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Сам Асад бежал и укрылся в Москве, которая предоставила ему убежище. Оппозиционные Асаду силы возглавляла группировка . Президентом Сирии на переходный период объявлен лидер группировки Ахмед аль-Шараа.

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