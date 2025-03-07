В Сирии в результате столкновений между силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада погибли более 40 человек

В сирийской провинции Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим, произошли столкновения между сторонниками бывшего президента Башара Асада и сотрудниками сил безопасности нового правительства.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующегося в Лондоне, в столкновениях погибли не менее 16 сотрудников сил безопасности, 28 сторонников Асада, а также трое местных жителей. Источник Associated Press в Дамаске сообщил о 13 погибших сотрудниках сил безопасности.

Данные о пострадавших не уточняются, однако «Аль-Джазира» сообщила, что ранения, в числе прочих, получил ее оператор.

Глава SOHR Рами Абдуррахман назвал столкновения в Латакии самим жестокими с момента падения режима Асада в декабре. Он также добавил, что сторонники бывшего президента полностью контролируют Кардаху в Латакии — родной город Хафеза Асада — бывшего президента Сирии, отца Башара Асада.

В Латакии, введен комендантский час, в провинцию направлены дополнительные силы из Дамаска. Комендантский час также введен в соседнем Тартусе, где находится база ВМФ РФ. В столице Сирии и других крупных городах усилены меры безопасности.

Башар Асад, находившийся у власти более 24 лет, был свергнут в декабре боевиками во главе с , лидер которой — Ахмед аль-Шараа — объявлен президентом Сирии на переходный период.

Во время правления Асада Россия развернула в Сирии военные базы. Как долго они сохранятся при новых властях, пока неизвестно.

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