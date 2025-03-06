В Румынии задержали шестерых человек, подозреваемых в подготовке свержения власти в стране. Об этом сообщило Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT).

По версии румынского следствия, в 2023 году пятеро из шести подозреваемых создали организованную преступную группу «с целью подрыва суверенитета и независимости» Румынии «путем ослабления обороноспособности страны». В следующем году к подозреваемым присоединился еще один человек.

Следствие утверждает, что подозреваемые «неоднократно вступали в контакт с агентами иностранных властей, которые находились как на территории Румынии, так и в России». В группе была военная структура, в нее входил некий генерал-майор. Его имя, как и других подозреваемых, не называется.

Члены преступной группы вербовали сторонников и публиковали различные видео в интернете — например, обращения к властям Румынии, национальным и международным организациям. Кроме того, подозреваемые пытались вести переговоры с «внешними силами» о выходе Румынии из НАТО, смене конституционного строя, роспуске партий, установлении нового правительства, изменении названия страны, ее флага и гимна.

Утверждается, что двое подозреваемых в январе 2025 года ездили в Москву, где контактировали с людьми, «готовыми поддержать действия организации по захвату государственной власти в Румынии».

Источник румынской службы «Радио Свобода» утверждает, что один из фигурантов дела — генерал в отставке Раду Теодору, которому 101 год. Его не задержали, но 5 марта к нему домой пришли следователи.

5 марта МИД Румынии сообщил, что объявляет российского военного атташе в стране и его помощника персонами нон грата. Причиной такого решения МИД назвал «деятельность, не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

В ноябре прошлого года в Румынии прошли президентские выборы. В первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, ранее входивший в ультраправый «Альянс за объединение румын». После этого спецслужбы Румынии опубликовали документы, связанные с предвыборной кампанией Джеорджеску, в которых утверждалось, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России». Кандидат в президенты связи с Россией отрицает. В начале декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов.

Читайте также

В Румынии на президентских выборах благодаря тиктоку победил ультраправый кандидат. Вот только из-за российского вмешательства результаты отменили В ожидании новых выборов действующий президент ушел в отставку, а победителя первого тура задержали. Что там вообще происходит?

Читайте также

В Румынии на президентских выборах благодаря тиктоку победил ультраправый кандидат. Вот только из-за российского вмешательства результаты отменили В ожидании новых выборов действующий президент ушел в отставку, а победителя первого тура задержали. Что там вообще происходит?