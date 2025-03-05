Румыния объявила персонами нон грата российского военного атташе и его помощника

Власти Румынии приняли решение объявить российского военного атташе в стране и его помощника персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Румынии.

Причиной такого решения МИД назвал «деятельность, не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

Временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина подтвердила ТАСС, что ее вызывали в МИД Румынии, чтобы вручить ноты об объявлении персоной нон грата военного атташе и его помощника. «Российская сторона считает этот шаг необоснованным и недружественным и оставляет за собой право на ответные меры», — заявила она.

Накануне Служба внешней разведки России выпустила заявление, которое касалось победителя аннулированного первого тура президентских выборов в Румынии Кэлина Джеорджеску. 26 февраля политика задержали. «По имеющимся в СВР России данным, за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Джеорджеску стоит руководство Евросоюза. <…> Европейская тоталитарно-либеральная элита явно опасается „консервативного разворота Европы“ под влиянием Трампа. В стремлении предотвратить такой сценарий Брюссель не стесняется в средствах», — утверждали в СВР. МИД Румынии назвал заявления российской разведки «смехотворными» и «совершенно необоснованными».

В ноябре 2024 года Кэлин Джеорджеску получил большинство голосов в первом туре президентских выборов, набрав 23%. Однако Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов и назначил новую дату. Спецслужбы Румынии публиковали документы, связанные с предвыборной кампанией Джеорджеску, в которых утверждалось, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России».

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