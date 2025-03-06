Бывший главком ВСУ Валерий Залужный: «США разрушают мировой порядок. Россия придет за Европой»

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с речью, критикующей политику США, сообщает The Times 6 марта.

«Не только ось зла пытается пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира», — заявил Залужный, выступая в британском Королевском институте международных отношений ( ).

По мнению Залужного, «теперь Вашингтон пытается передать вопросы безопасности Европе без участия США».

В своем выступлении бывший главком ВСУ отметил, что НАТО может прекратить свое существование, а «Россия придет за Европой», пишет The Times.

Валерий Залужный — возможный кандидат в президенты Украины. По данным украинского издания «Телеграф», Залужный пока не принял окончательного решения о «своем политическом будущем». При этом офис действующего президента Владимира Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах. По информации издания «Страна.ua», представители администрации США Дональда Трампа вели тайные переговоры с Валерием Залужным и другими украинскими политиками и военными.

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