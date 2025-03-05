Главой Генштаба ЦАХАЛ стал Эяль Замир. Он сменил предыдущего начальника Херци Халеви, подавшего в отставку после расследования 7 октября

Новый глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир вступил в должность 5 марта, сообщают израильские СМИ.

На церемонии, прошедшей в министерстве обороны, Замир получил звание генерал-майора. Его поздравили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац.

На церемонии Замир заявил, что ХАМАС еще не побежден и пообещал дальше работать над освобождением израильских заложников, остающихся в плену у террористов в секторе Газа.

На посту главы Генштаба Замир сменил генерал-лейтенанта Херци Халеви, подавшего в отставку в связи с провалом военных, не сумевших предотвратить нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

Об отставке Халеви стало известно в конце января. В его заявлении говорилось, что он покидает армию после признания своей ответственности за провал — и в момент, когда израильские военные «добились значительных успехов в процессе реализации соглашения об освобождении заложников». Халеви пообещал уйти 6 марта 2025 года. Вслед за ним об отставке объявил также глава Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман.

28 февраля ЦАХАЛ опубликовал результаты внутреннего расследования провала военных при нападении ХАМАС. Основные выводы заключаются в том, что ЦАХАЛ «не смог защитить израильских мирных жителей», не был готов к широкомасштабной внезапной атаке и не имел полной картины нападения в течение первых нескольких часов.

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