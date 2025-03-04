«Люди не должны гадать». Зеленский поручил министру обороны и дипломатам получить у США официальную информацию об остановке военной помощи

Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, стоя на улице в Киеве, и рассказал, что поручил своим чиновникам связаться с американскими коллегами и получить ответ по поводу военной помощи.

«Сегодня у многих один вопрос — что будет дальше с помощью от Америки. Я поручил министру обороны Украины, главам наших разведок, дипломатам связаться со своими контактами в США и получить официальную информацию. Люди не должны гадать. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога», — сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине в течение нескольких недель «получали разные сигналы», а прецедент остановки помощи уже был — как гуманитарной, так и военной в конце января, но «тогда все удалось быстро восстановить».

«Сейчас не 2022 год. Сейчас наша устойчивость выше, у нас есть средства защиты, но для нас важны нормальные партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны», — сказал Зеленский, добавив, что Украина всегда будет благодарна Америке за всю поддержку, которая предоставляется.

По мнению Зеленского, Россия не изменила своих позиций и намеревается требовать сокращения украинской армии и юридического отказа от украинских территорий, а также «существенной политической деформации Украины». «Пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь — ни у кого это не выйдет», — сказал Зеленский.

4 марта американские СМИ сообщили со ссылками на источники, что Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине — до тех пор, пока не убедится, что Зеленский «настроен добросовестно вести мирные переговоры». Это произошло через несколько дней после ссоры Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Вечером 4 марта Зеленский опубликовал обращение, в котором признал, что встреча в Белом доме «прошла не так, как предполагалось» и выразил сожаление в связи с этим. Он заявил, что Украина «готова работать быстро, чтобы положить конец войне» и настроена на сотрудничество с администрацией Трампа.

Читайте также

Война Тысяча сто пятый день. США остановили военную помощь Украине. В Европе рассматривают замороженные активы РФ как гарантию соблюдения Москвой будущего мирного договора

Читайте также

Война Тысяча сто пятый день. США остановили военную помощь Украине. В Европе рассматривают замороженные активы РФ как гарантию соблюдения Москвой будущего мирного договора