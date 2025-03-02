«Момент, который случается раз в поколение для безопасности Европы». В Лондоне начался саммит европейских лидеров по Украине

В Лондоне начался саммит лидеров европейских стран по Украине, организованный премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кир Стармер назвал проходящий саммит «моментом, который случается раз в поколение» для безопасности Европы, и добавил, что хороший мирный исход для Украины будет иметь жизненно важное значение для всех стран континента.

Саммит проходит в особняке Ланкастер-Хаус в центре Лондона. На него приехали лидеры почти всех крупных европейских стран: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также главы Польши, Чехии, Румынии, Нидерландов, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Канады. Кроме этого, на саммит прибыли министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Также в саммите участвует президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провел отдельную встречу с Киром Стармером, вернувшись из Вашингтона после ссоры с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что на саммите европейские лидеры обсудят поддержку Украины. По завершении саммита Кир Стармер даст пресс-конференцию, пишет «Би-би-си».

Перед саммитом Кир Стармер заявил, что Великобритания вместе с Францией, а также, возможно, «еще одним или двумя участниками» будет работать над мирным планом для Украины, который затем представят США.