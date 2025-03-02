Великобритания пообещала обеспечить Украину пятью тысячами ракет ПВО на сумму около двух миллиардов евро

Великобритания заключит с Украиной сделку, которая позволит Киеву использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,9 миллиарда евро) британского экспортного финансирования для закупки более пяти тысяч ракет ПВО, заявил премьер-министр Кир Стармер на пресс-конференции.

Ракеты будут производиться в Белфасте. Это создаст рабочие места в оборонном секторе Великобритании, а также будет иметь «жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры и укрепления Украины», заявил Стармер.

Кроме того, как заявил Стармер, на саммите европейских лидеров в Лондоне были согласованы несколько важных шагов. Главы стран договорились продолжать поддерживать Украину военной помощью и усилить экономическое давление на Россию; а также усиливать собственную обороноспособность Киева и создать «коалицию желающих» для защиты соглашения и обеспечения мира.

«Нашей отправной точкой должно стать стремление поставить Украину в максимально сильную позицию», — заявил Стармер.

При этом, как отметил Стармер, любое соглашение будет нуждаться в поддержке США. По мнению британского премьера, в соглашение, «конечно, должна быть включена» Россия, но она «не может диктовать условия».

Лидеры европейских стран договорились встретиться снова в ближайшее время, чтобы «сохранить темп этих действий» и продолжить работу над общим планом мира для Украины, который затем будет представлен США.