Зеленский досрочно покинул Белый дом после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после разговора с лидером США Дональдом Трампом, сообщают «Суспільнe» и Reuters.

Трамп после открытой части переговоров заявил в соцсетях, что Зеленский «не готов к миру» и «проявил неуважение к США».

Белый дом официально сообщил, что совместная конференция лидеров США и Украины пресс-конференция, которая должна была состояться по итогам переговоров, отменена.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США 28 февраля. Ожидалось, что в ходе визита он проведет переговоры с президентом страны Дональдом Трампом и они подпишут соглашение об использовании украинских природных ресурсов.

В ходе публичной части переговоров, в которых, помимо Трамп и Зеленского, также принимал участие вице-президент Джей Ди Вэнс, между лидерами стран произошла перепалка на тему российско-украинской войны.

Главное о том, что произошло в Вашингтоне

Трамп, Зеленский и Вэнс поругались в Овальном кабинете Белого дома. Президент Украины досрочно покинул переговоры. Главное

Главное о том, что произошло в Вашингтоне

Трамп, Зеленский и Вэнс поругались в Овальном кабинете Белого дома. Президент Украины досрочно покинул переговоры. Главное