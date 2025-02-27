В Самаре задержали главу «Совета матерей и жен» Ольгу Цуканову по делу об уклонении от обязанностей «иноагента». Она сама пришла к следователю

В Самаре задержали активистку Ольгу Цуканову — главу , организованного родственниками мобилизованных и срочников, сообщает телеграм-канал «Разоблачено».

Цуканова 27 февраля с журналистами и соратниками пришла в местный Следственный комитет, несмотря на то, что в январе стало известно, что активистку объявили в розыск. На тот момент не было известно, в чем обвиняют Цуканову. 26 февраля она сообщила, что в ее отношении завели дело об уклонении от обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).

Активистка заявила, что сегодня «общественность» пришла в СК, чтобы подать обращение с требованием прекратить преследование Цукановой. Вскоре стало известно, что ее задержали.

По данным «Разоблачено», Цуканову задержали на двое суток — до заседания суда по избранию ей меры пресечения.

Ольга Цуканова — соратница бывшего председателя ликвидированной партии «Воля» Светланы Лады-Русь (Пеуновой). Цуканова участвовала в муниципальных выборах от этой партии.

«Совет матерей и жен» появился осенью 2022 года, после того как в России была объявлена мобилизация. Организация требовала от властей РФ разрешить проблемы со снабжением мобилизованных, а также разобраться со случаями незаконной отправки срочников на войну. При этом и Цуканова, и ее организация поддержали полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, отмечала «Медиазона».

В мае 2023-го Ольгу Цуканову и ее движение внесли в реестр «иноагентов». Вскоре организация объявила о прекращении работы.