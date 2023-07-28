«Совет матерей и жен», помогавший срочникам и мобилизованным, объявил о прекращении работы. Ранее организацию включили в реестр «иноагентов»

«Совет матерей и жен», организованный родственницами мобилизованных и срочников, объявил о прекращении работы из-за того, что российские власти признали его «иноагентом».

«Мы не хотим с этим клеймом действовать дальше, потому что в таком виде это унизительно для женщин. Мы приняли решение, что в том виде, в котором „Совет матерей и жен“ работал все эти месяцы не может существовать», — заявила глава движения Ольга Цуканова.

По ее словам, организация не признает себя «иноагентом» и отказывается ставить соответствующую маркировку.

Цуканова добавила, что она продолжит свою деятельность вместе с другими участницами движения. «Мы все равно каждый будем отстаивать справедливость там, где мы находимся», — заключила она.

«Совет матерей и жен» появился после объявления мобилизации в России осенью 2022 года. Его участницы обращались к военному руководству РФ с требованиями разрешить проблемы со снабжением мобилизованных, а также разобраться со случаями незаконной отправки срочников на войну.

Активистки также добивались встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В ноябре 2022 года Кремль организовал такую встречу, однако представительниц «Совета матерей и жен» на нее не позвали. На встрече, как установили журналисты, присутствовали женщины, связанные с властями. Из 16 участниц встречи, выяснила «Медуза», сыновья были мобилизованы только у трех.

Главу «Совета матерей и жен» Ольгу Цуканову несколько раз задерживали. В мае 2023 года ее и саму организацию внесли в реестр «иноагентов». По словам Цукановой, причиной этому послужил репост в телеграм-канале Совета новости одного из СМИ, также признанного «иноагентом», в которой говорилось о жалобах мобилизованных из Алтайского края.

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