В Самарской области задержали активисток «Совета матерей и жен»

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В Самарской области задержали активисток , в том числе одного из лидеров движения Ольгу Цуканову. Об этом она сообщила в телеграм-канале организации.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находились Цуканова, еще одна активистка движения и журналистка издания «Разоблачено» Светлана Белова, неподалеку от Сызрани под предлогом проверки на наркотики. Полицейские забрали у женщин документы, обыскали машину, а затем потребовали поехать с ними в отдел полиции «для беседы».

Активисткам не показали никаких документов, обосновывающих задержание. Цуканова считает, что полицейские специально ждали их на дороге, и связывает задержание с деятельностью «Совета матерей». По ее словам, движение «готовило очень серьезные документы, которые касаются сотен людей».

В отделе полиции, по словам Цукановой, не знают, зачем туда привезли женщин. В ответ на вопросы активисток полицейские сказали, что ждут рапорта о задержании от сотрудника ДПС, который ушел. «Если вас доставили, значит вы в чем-то виноваты. Просто так сюда людей не доставляют», — добавили сотрудники. От задержанных также потребовали сдать телефоны.

В отдел также приехали, как считают активистки, двое сотрудников Центра «Э» в штатском. Вскоре после этого задержанным сообщили, что поводом для остановки их автомобиля стала ориентировка, согласно которой в Самаре две девушки «вышли из машины и положили в багажник два пистолета».

Цуканова рассказала, что полицейские составили протокол опроса на нее и еще одну задержанную и решили их отпустить. Белову оставили в отделе. По словам лидера «Совета», с ней собираются говорить сотрудники уголовного розыска. Активистки отказались уходить без журналистки.

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В середине ноября активистки приехали к штабу Западного военного округа в Петербурге и потребовали начать переговоры с Украиной, разрешить проблемы со снабжением мобилизованных, а также разобраться со случаями незаконной отправки срочников на войну.

Активистки «Совета» требовали встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 ноября он, как сообщали в Кремле, поговорил «встретился с матерями военнослужащих». Представительниц «Совета матерей и жен» на нее не позвали. На встрече, как установили журналисты, присутствовали женщины, связанные с властями РФ, в том числе чиновница. Из 16 участниц, выяснила «Медуза», сыновья были мобилизованы только у трех.

В конце ноября группу «Совета» заблокировали в соцсети «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры РФ.