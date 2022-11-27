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Во «ВКонтакте» заблокировали страницу совета матерей и жен мобилизованных, требовавших встречи с Путиным

Источник: «Совет матерей и жен»

Группу «Совета матерей и жен», который организовали родственницы мобилизованных россиян, заблокировали в соцсети «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры РФ.

В середине ноября активистки Совета из разных городов приезжали к штабу Западного военного округа в Санкт-Петербурге, требуя от военных разрешить проблемы со снабжением и обмундированием мобилизованных, разобраться со случаями незаконной отправки срочников на войну, а также начать переговоры с Украиной.

Затем они отправились в Москву, требуя встречи с Владимиром Путиным. 25 ноября президент РФ проводил встречу с матерями мобилизованных россиян, однако представительниц «Совета жен и матерей» на нее не позвали. Вместо них там присутствовали чиновницы и депутаты от «Единой России».

Лидером «Совета матерей и жен» называют Светлану Ладу-Русь (Пеунову), бывшего председателя партии «Воля», ликвидированной в 2016 году Верховным судом РФ за экстремистскую деятельность. Сама Пеунова находится в розыске и заочно арестована по обвинению в мошенничестве.

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