В Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы»
В Челябинске задержали Владлена Паршина — директора по закупкам производителя макарон «Макфа». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.
В компании пояснили, что у них нет «четкого понимания» причин задержания.
«Пока это для нас большая неожиданность», — добавили в пресс-службе.
Паршин занимается в «Макфе» организацией закупок зерна. Он начал работать в компании еще при прежних собственниках.
В мае 2024 года Центральный суд Челябинска по требованию Генпрокуратуры национализировал «Макфу» и аффилированные с нею предприятия. В иске утверждалось, что компания имеет «коррупционное происхождение», так как ее бенефициары (бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов) занимались бизнесом, будучи представителями органов власти.
Ответчики пытались оспорить решение о национализации «Макфы», но их апелляции и кассации были отклонены. В настоящее время решение обжаловано в Верховном суде России.
В январе нынешнего года суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам, взыскав с них свыше 19,7 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы.
«Макфа» — один из крупнейших производителей макаронных изделий в России. Предприятие ведет свою историю от Челябинской макаронной фабрики, созданной в 1937 году.