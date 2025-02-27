В Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы»

В Челябинске задержали Владлена Паршина — директора по закупкам производителя макарон «Макфа». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

В компании пояснили, что у них нет «четкого понимания» причин задержания.

«Пока это для нас большая неожиданность», — добавили в пресс-службе.

Паршин занимается в «Макфе» организацией закупок зерна. Он начал работать в компании еще при прежних собственниках.

В мае 2024 года Центральный суд Челябинска по требованию Генпрокуратуры национализировал «Макфу» и аффилированные с нею предприятия. В иске утверждалось, что компания имеет «коррупционное происхождение», так как ее бенефициары (бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов) занимались бизнесом, будучи представителями органов власти.

Ответчики пытались оспорить решение о национализации «Макфы», но их апелляции и кассации были отклонены. В настоящее время решение обжаловано в Верховном суде России.

В январе нынешнего года суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам, взыскав с них свыше 19,7 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы.

«Макфа» — один из крупнейших производителей макаронных изделий в России. Предприятие ведет свою историю от Челябинской макаронной фабрики, созданной в 1937 году.

Читайте также

Судебный пристав арестовал активы на 100 триллионов рублей по иску о национализации «Макфы» Это три годовых бюджета России

Читайте также

Судебный пристав арестовал активы на 100 триллионов рублей по иску о национализации «Макфы» Это три годовых бюджета России