Суд взыскал почти 20 миллиардов рублей с бывших владельцев национализированной «Макфы»

Центральный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам производителя макарон «Макфа», взыскав с них свыше 19,7 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 14 ответчиков.

Помимо этого, ответчиков обязали передать в пользу государства 100% доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт», а также взыскали госпошлину в размере 900 тысяч рублей.

Процесс проходил в закрытом режиме. Защита намерена обжаловать решение суда.

В мае 2024 года тот же Центральный суд Челябинска по требованию Генпрокуратуры национализировал «Макфу» и аффилированные с нею предприятия. В иске утверждалось, что компания имеет «коррупционное происхождение», так как ее бенефициары (бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов) занимались бизнесом, будучи представителями органов власти. Позже Генпрокуратура подала новый иск, потребовав изъять в пользу государства доходы бывших владельцев «Макфы» за 2002-2024 годы, как полученные коррупционным путем.

«Макфа» — один из крупнейших производителей макаронных изделий в России. Предприятие ведет свою историю от Челябинской макаронной фабрики, созданной в 1937 году. Активы «Макфы» по состоянию на 2023 год оценивались в 19 миллиардов рублей.

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