ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников. Первый этап сделки завершен

ХАМАС вечером 26 февраля в рамках первого этапа сделки передал Израилю тела еще четырех заложников, похищенных 7 октября 2023 года.

Погибшие заложники — Цахи Идан, Ицик Эльгарт, Шломо Мансур и, вероятно, Охад Яхаломи (его семья передачу тела не подтверждала, но, как отмечает The Times of Israel, он единственный оставался в списке, утвержденном на первом этапе сделки с ХАМАС).

85-летний Мансур считается самым возрастным из похищенных. Идану и Яхаломи было по 49 лет, Эльгарту — 69 лет. Кибуц Нир-Оз уже объявил, что Ицик Эльгарт был убит в плену.

Террористическая группировка передала тела Красному кресту в районе полуночи на контрольно-пропускном пункте Керем Шалом. В этот раз передача прошла без каких-либо «церемоний», которые ХАМАС устраивал во время предыдущих обменов. Тела погибших заложников отправили в Центр судебной медицины для идентификации.

Израиль в ответ должен отпустить палестинских заключенных. Изначально в списке было 602 человека, которых должны были выпустить из тюрем во время предыдущего обмена в субботу, 22 февраля, когда террористическая группировка освободила шестерых израильских заложников. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил освобождение палестинских заключенных из-за того, что ХАМАС использует израильских заложников в «унизительных церемониях». Теперь в списке на освобождение 620 человек.

Передача тел четырех погибших заложников стала последним шагом первого этапа сделки, заключенной между Израилем и ХАМАС в середине января. На втором этапе предполагается освобождение всех оставшихся заложников (всего их 59, по данным Армии обороны Израиля, часть из них мертвы), а со стороны Израиля — полный вывод войск из сектора Газа, однако пока остается неясным, перейдут ли стороны к дальнейшим шагам.

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