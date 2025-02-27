Госсекретарь США заявил, что для Вашингтона было бы выгодно ослабление связей России и Китая

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет ослабить связи России с Китаем, но не хочет сеять разногласия между странами. Об этом он сказал в интервью американскому консервативному изданию Breitbart News, передает Bloomberg.

«Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь полностью разорвать их [Россию] отношения с китайцами. Я также не думаю, что наличие Китая и России друг у друга на шее хорошо для глобальной стабильности, учитывая что обе страны — ядерные державы», — сказал Рубио.

По мнению госсекретаря, более тесные связи между Китаем и Россией создадут проблемы для США, особенно если Москва станет «постоянным младшим партнером» Пекина, так как это будет объединением двух ядерных держав против США.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда, независимо от того, хочет Россия улучшить свои отношения с США или нет, она не может этого сделать, потому что полностью зависима от китайцев», — считает Рубио.

Он добавил, что для Вашингтона лучшим вариантом будет «иметь отношения» с Россией.

Bloomberg ранее сообщал, что США и Россия обсуждают Арктику в качестве возможной области экономического сотрудничества. Американские чиновники, по словам одного из собеседников агентства, рассматривают сотрудничество в Арктике как способ «вбить клин между Москвой и Пекином». Однако это, как он считает, вряд ли будет успешным, учитывая, насколько сблизились Россия и Китай за последние годы.

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года войны переговоры российской и американской делегаций, на которых обсуждались в том числе возможности сотрудничества двух стран в разных областях. Через несколько дней Владимир Путин поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. В сообщении Кремля говорилось, что «китайской стороной выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта».

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