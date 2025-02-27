Bloomberg: США и Россия обсуждают сотрудничество в Арктике. Вашингтон рассматривает его как способ «вбить клин между Москвой и Пекином»

США и Россия обсуждают Арктику в качестве возможной области экономического сотрудничества, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, обсуждения включали разведку природных ресурсов и торговые пути, а также сотрудничество в разведке энергоресурсов, но пока переговоры находятся на ранней стадии, пишет Bloomberg.

Американские чиновники, по словам одного из собеседников агентства, рассматривают сотрудничество в Арктике как способ «вбить клин между Москвой и Пекином». Однако это, как он считает, вряд ли будет успешным, учитывая, насколько сблизились Россия и Китай за последние годы.

Арктика, как отмечает Bloomberg, в последние годы привлекает все больше внимания, поскольку таяние льдов открывает судоходные пути и возможность разведки потенциальных энергетических и минеральных ресурсов.

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года войны переговоры российской и американской делегаций, на которых обсуждались в том числе возможности сотрудничества двух стран в разных областях. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, назначенный одним из переговорщиков, говорил после встречи, что среди «конкретных тем» было и сотрудничество по арктическим энергетическим проектам.

Накануне Дональд Трамп, в очередной раз выступая перед журналистами, сказал, что Владимиру Путину «придется пойти на уступки» в переговорах о заключении мирного соглашения по Украине, но не уточнил, на какие.

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