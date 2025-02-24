Москалькова: есть договоренность об эвакуации в Россию жителей Курской области, находящихся в Сумах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что есть договоренность об эвакуации в Россию жителей Курской области, находящихся в Сумах. Об этом она заявила на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме, передает РИА Новости.

«Есть лица [жители Курской области], которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», — рассказала Москалькова.

Других подробностей, в том числе о количестве находящихся в Сумах жителей Курской области, она не привела.

Точное число жителей Курской области, вывезенных в Украину после вторжения ВСУ в регион, неизвестно. The Washington Post писала, что в Сумской области находятся около 100 человек. Большинство из них покинули территорию России после удара по зданию бывшей школы-интерната в Судже Курской области.

Удар по зданию бывшей школы-интерната в Судже Курской области был нанесен 1 февраля. В Генштабе ВСУ заявили, что российская авиация сбросила на здание авиабомбу. В Минобороны России в ответ обвинили в ударе ВСУ, заявив, что украинские ракеты, попавшие по зданию интерната, были выпущены из Сумской области Украины.

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