The Washington Post: более 100 мирных жителей Курской области эвакуировались в Украину после удара по интернату в Судже

Более 100 жителей Курской области, часть из которых ранены, были вывезены в Сумскую области Украины. Большинство из них покинули территорию Россию после удара по зданию бывшей школы-интерната в Судже Курской области, который был нанесен 1 февраля, пишет The Washington Post.

Похожие цифры в разговоре с «Агентством» привела курская активистка Любовь Прилуцкая. По ее словам, в украинском городе Сумы находятся около 110 эвакуированных жителей Курской области. Она уточнила, что в Сумах в основном находятся те, кто размещался в интернате в Судже. Еще несколько человек эвакуировались в Украину из села Казачья Локня (находится недалеко от Суджи и контролируется ВСУ).

Журналисты The Washington Post утверждают, что поговорили с более чем 40 жителями Курской области, которые размещены в больнице и убежище в Сумах. Многие из эвакуированных — пожилые люди.

«Родственники в России рассчитывают, что эти люди через Беларусь смогут в ближайшее время вернуться в Курск, но это зависит от усилий офиса [российского уполномоченного по правам человека Татьяны] Москальковой», — заявила Прилуцкая.

Удар по зданию бывшей школы-интерната в Судже Курской области был нанесен 1 февраля. В Генштабе ВСУ заявили, что российская авиация сбросила на здание авиабомбу. В Минобороны России в ответ обвинили в ударе ВСУ, заявив, что украинские ракеты, попавшие по зданию интерната, были выпущены из Сумской области Украины.

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