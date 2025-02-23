«Reuters лжет». Илон Маск отрицает, что США угрожали отключить Украину от Starlink в случае отказа от соглашения по природным ресурсам

Американский бизнесмен, глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск назвал недостоверной информацию агентства Reuters о том, что Вашингтон рассматривал возможность отключить Украину от системы спутниковой связи Starlink (ее управляет компания SpaceX Маска).

«Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только (Associated Propaganda) среди лжецов из числа старых СМИ», — написал Илон Маск в соцсети X 22 февраля.

По данным Reuters, власти США в ходе переговоров с Украиной о соглашении по полезным ископаемым подняли вопрос о возможном прекращении доступа Украины к системе Starlink.

США и Украина пытаются договориться о соглашении, по которому США получат доступ к украинским полезным ископаемым. Президент США Дональд Трамп говорил, что рассчитывает получить доступ к природным ресурсам на 500 миллиардов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля отказался подписать первый вариант соглашения. По данным Bloomberg, Украина предложила США соглашение на 90 миллиардов долларов.

Вооруженные силы Украины активно используют систему спутниковой связи Starlink с начала полномасштабного вторжения войск РФ в 2022 году.

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