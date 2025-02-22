Главным тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. Она работает с академией Алины Кабаевой

Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева, ее кандидатуру согласовал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

В течение 17 лет Сергаева была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям.

«Выбор Татьяны Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта. Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии», — заявил Дегтярев.

Татьяне Сергаевой 55 лет, она — заслуженный тренер России. Как отмечает ТАСС, в разное время ее ученицами были чемпионка Европы в групповых упражнениях среди юниоров Анна Попова и чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях Екатерина Малыгина. Помимо работы старшим тренером сборной России по групповым упражнениям, она также тренировала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация». На сайте академии можно найти сообщения о том, как Сергева проводит тренировки в академии.

12 февраля об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике объявила Ирина Винер, занимавшая эту должность с 2001 года.

В январе 2025 года «Русская служба Би-би-си» писала о конфликте Винер с Алиной Кабаевой. Предположительно, он произошел на играх БРИКС летом 2024 года. Вскоре после этого Минспорта упразднило Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, которую Винер возглавляла больше 15 лет. Кроме того, президент России Владимир Путин исключил Винер из Совета по развитию физической культуры и спорта.

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