Ирина Винер объявила об отставке с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Ирина Винер уходит с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — цитирует «Интерфакс» заявление тренера.

Она добавила, что сегодня перед ней стоит «новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд».

«Тем более, что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений», — добавила она (цитата по РИА Новости).

Ирина Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 года. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и другие.

С 2008 года Винер — президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она известна не только победами своих учениц, но и жестким отношением к ним. В 2012, 2018 и 2024 года Винер была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

В январе 2025 года «Русская служба Би-би-си» писала о конфликте Винер с Алиной Кабаевой. Предположительно, он произошел на играх БРИКС летом 2024 года. Вскоре после этого Минспорта упразднило Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, которую Винер возглавляла больше 15 лет. Кроме того, президент России Владимир Путин исключил Винер из Совета по развитию физической культуры и спорта.

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