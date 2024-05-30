Маргарита Мамун Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун (победа на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро) дала большое интервью журналисту Вите Кравченко. Она рассказала о своей победе, отношениях с Ириной Винер и насилии в спорте. Витя Кравченко спросил, понимает ли она, что у такого интервью «могут быть последствия». «Да. Потребность помогать была у меня всегда. Это та причина, по которой я согласилась», — ответила чемпионка. Вот несколько цитат.

О победе на Олимпиаде. Маргарита Мамун — чемпионка

Олимпийские игры — одно из самых ярких событий в жизни. Я смотрела на Олимпийские игры как на чудо. Я даже не могла подумать, что когда-нибудь попаду туда — просто посмотреть одним глазком. Когда я выиграла… Мне сны иногда ярче снятся, чем в реальности Олимпиада. Это все было в тумане, и когда меня начали поздравлять, мне говорили, что ты сейчас не поймешь. А поймешь года через два-три-четыре. Так и случилось. Встречаешь рандомных людей на улице и они тебе говорят: «Мы за вас болели так, как за своего ребенка!» Медали — это круто, конечно. Но признание, любовь народа, которую ты ни за что не купишь, — это одно из самых классных [чувств].

Витя Кравченко

Об Олимпиаде 2024 года. Надо ли туда ехать

Одни говорят одно, другие говорят другое. Невозможно уследить за их постоянно меняющимся мнением. У спортсменов жизнь одна, карьера одна, возможность одна. Вот у меня была одна возможность. Очень много слышу: «Да проведем мы игры Дружбы, заменим [Олимпиаду]». Мне от этого не очень приятно становится. Вы обесцениваете [мою победу]. Игры Дружбы проводите — здорово, хорошо, молодцы, но не надо говорить, что это замена Олимпийским играм. К сожалению, это не так.

Олимпиада — это что-то невероятное и чудесное. Там каждый раз происходит что-то крутое. Олимпиада — это что-то умопомрачительное. Без нее будет очень грустно. Если наших спортсменов не будет там.

Меня очень злили прямые эфиры должностных лиц, которые прекрасно чувствуют себя и говорят, что молодой спортсмен не должен никуда ехать. Это как говорить врачу — не надо ездить на международные конференции. Не делись опытом и не получай никаких знаний. Или говорить актеру — не мечтай о голливудской карьере. Нет! Нельзя тебе этого! Не мечтай даже!

О работе с Ириной Винер

Она и есть гимнастика. Без нее не было бы таких огромных результатов.

О том, что говорила Ирина Винер. «Ты пошла нахер. Ты полное говно»

Arterton

И еще об Ирине Винер

Ирина Александровна очень много сделала хорошего для меня лично. Но я не поддерживаю такие методы, я не поддерживаю любое насилие — будь то физическое, будь то моральное. Когда она мне это говорила, я старалась не воспринимать это близко к сердцу. Мои тренеры пытались разбудить во мне зверя. Типичный спортсмен — злой, он готов порвать всех, готов рвать и метать. Мои тренеры пытались во мне это разбудить. Почему-то думая, что я среднестатистический спортсмен из учебника. Но это не так. Меня не нужно было будить.

Мне до прошлого года Ирина Александровна продолжала сниться. Это оставляет след. Как бы я ни прятала это в себе, как бы я ни говорила, что не воспринимала на свой счет. Это как с родителями абьюзивными, которые тебе жизнь дали, которые тебя вырастили. Ты любишь этого родителя. Мне снились тренировки, мне снились крики, мне снилось, что я продолжаю заслуживать ее одобрение.

О насилии

Я тренировалась у тренера, он был мужчиной, это огромное исключение в художественной гимнастике именно в России. Он нас водил в кино. А мы занимаем места, кто не будет рядом с ним сидеть. Руку на коленку положит обязательно. Мы ехали на поезде, я была на верхней полке и не слезала всю поездку. Он вставал — верхняя полка на уровне его лица. Я жалась к багажной полке поближе. Мне было 13 лет. Его нет в живых. Поэтому, наверное, я могу рассказать об этом. Он принес очень много боли очень многим людям. А многих я не знаю.

О том, что должен быть мир

Олимпийские кольца вместе скреплены, они символизируют объединение и дружбу. Я хочу говорить открыто, но не могу. Я хочу сказать больше, но мне страшно.

Что ответила Ирина Винер

Витя Кравченко — это человек, известный тем, что поносит все лучшее, что есть в нашей стране! Мамун была хорошей девочкой. Конечно, я понимала, что у нее очень большой потенциал, но ее мягкий характер очень ей вредил. Все время я старалась воспитать ее так, чтобы понимала, что она сильная и может выигрывать. В интервью Рита говорит о многих вещах. Но, деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком, и тогда мы увидим. Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду.

Еще одно интервью, которое взял Витя Кравченко

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала, что встречается с девушкой. И открыто выступила против войны «Если бы мы могли хоть что-то, блин, сделать, чтобы это остановить»

Еще одно интервью, которое взял Витя Кравченко

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала, что встречается с девушкой. И открыто выступила против войны «Если бы мы могли хоть что-то, блин, сделать, чтобы это остановить»