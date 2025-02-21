Хавьер Милей подарил Илону Маску бензопилу

Президент Аргентины Хавьер Милей подарил бизнесмену и главе департамента государственной эффективности (DOGE) США Илону Маску бензопилу во время ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне 20 февраля, сообщает Associated Press.

После того, как Маск появился на сцене в черной кепке с надписью «Make America Great Again», бизнесмен сказал, что у Хавьера Милея есть для него подарок. Затем президент Аргентины вышел на сцену с красной бензопилой и вручил ее Маску. На бензопиле написан лозунг Милея «Viva la libertad, carajo!», что в переводе с испанского означает «Да здравствует свобода, мать вашу!».

Илон Маск, говоря о подарке, заявил: «Это бензопила для бюрократии».

Хавье Милей подарил Илону Маску бензопилу 10 News First

Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X несколько фотографий и видеозаписей, посвященных случившемуся. Также он сменил профиль свой страницы, разместив снимок с бензопилой.

«Это реальная фотография»

Бензопила — один из символов предвыборной кампании Хавьера Милея, который пришел к власти в Аргентине в 2023 году. Бензопила, по словам Милея, символизирует его желание «радикально разобраться с проблемами» в Аргентине.

Илон Маск — один из самых влиятельных советников президента США Дональда Трампа. Маск возглавляет департамент государственной эффективности. Ведомство призвано в течение полутора лет повысить эффективность работы правительства США, после чего прекратит свою деятельность.

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