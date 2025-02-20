На трех танкерах в Средиземном море произошли взрывы. Эти суда недавно были в российских портах

На трех нефтеналивных судах в разных частях Средиземного моря за последний месяц произошли взрывы, причины которых установить пока не удалось, сообщает Reuters со ссылкой на источники в индустрии морских перевозок и службах безопасности. Все три танкера, судя по данным сервисов, отслеживающих движение судов, недавно посещали российские порты.

Как отмечает Reuters, речь идет о первых за несколько десятилетий случаях взрывов на бортах гражданских судов в Средиземном море.

Так, напоминает агентство, 15 февраля в порту Савоны на севере Италии в результате взрыва повреждения корпуса на метр ниже ватерлинии получил танкер «Сиджевел» (Seajewel), оператором которого является греческая компания Thenamaris. На этом же танкере спустя 20 минут произошел еще один взрыв, который не причинил ущерба судну. Прокуратура Савоны выясняет обстоятельства произошедшего.

В турецком порту Джейхан в конце января взрывом был поврежден танкер «Сичарм» (Seacharm), оператором которого также является компания Thenamaris, рассказали два источника Reuters.

Компания Thenamaris на запрос агентства о комментариях оперативно не ответила.

Третий инцидент с танкерами произошел в Ливии в феврале. Судно «Грейс Феррум» (Grace Ferrum) получило столь значительные повреждения, что потребовалось проведение спасательной операции, рассказали три источника Reuters. Оператором «Грейс Феррум» является кипрская компания Cymar, судно ходит под флагом Либерии. Комментарии Cymar агентству также получить не удалось.

Представители индустрии морских перевозок в беседе с Reuters заявили о растущей озабоченности в связи с серией взрывов.

Агентство напоминает, что в конце декабря произошел взрыв в машинном отделении российского сухогруза «Урса Майор» (Ursa Major). Сухогруз, который несколько лет доставлял грузы для российских военных в Сирии, затонул, судьба трех членов экипажа неизвестна.

Владелец судна «Урса Майор», группа компаний «Оборонлогистика», входящая в структуру Минобороны РФ, объявила, что на сухогруз была совершена «целенаправленная террористическая атака».

«Украинская правда» утверждала, что танкер «Сиджевел» входит в российский теневой флот, на котором перевозится российская нефть в Европу несмотря на санкции. Издание также писало, что этот танкер недавно посещал турецкий порт Джейхан.

Теневой флот, как утверждают расследователи, Россия использует для перевозки нефти и нефтепродуктов, чтобы избежать европейских и американских санкций. В него входят несколько сотен судов, формально не связанных с Россией.

Что еще известно о теневом флоте

Катастрофа, ждущая своего часа Из-за санкций Россия и западные покупатели перегружают нефть прямо в море. Это создает серьезную угрозу для природы греческого побережья

Что еще известно о теневом флоте

Катастрофа, ждущая своего часа Из-за санкций Россия и западные покупатели перегружают нефть прямо в море. Это создает серьезную угрозу для природы греческого побережья