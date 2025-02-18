В итальянском порту произошли взрывы на нефтяном танкере. «Украинская правда» утверждает, что он входит в теневой флот РФ

В итальянском порту Савона произошло два взрыва на нефтяном танкере Seajewel, местная прокуратура начала расследование. Об этом сообщила газета Corriere Della Sera.

Танкер под флагом Мальты прибыл в порт из Алжира. Взрывы произошли в ночь на 14 февраля, когда проходила разгрузка нефти. Причины взрывов пока неизвестны. При этом разливов нефти зафиксировано не было. Пострадавших в результате инцидента также нет.

По словам членов экипажа, они услышали два громких взрыва, после чего обнаружили пробоину в корпусе судна. Выгрузка нефти была приостановлена.

«Украинская правда» утверждает, что танкер Seajewel входит в российский теневой флот, на котором перевозится российская нефть в Европу несмотря на санкции. По данным издания, в 2024 году он «трижды загружался в России». Издание также писало, что Seajewel был замечен во время разгрузки в румынском порту Констанца после прибытия из турецкого порта Джейхан. Собеседники «Украинской правды» в правоохранительных органах говорили, что танкер должен был направляться в Новороссийск.

The Guardian сообщала, что европейские и американские судовладельцы продали контрагентам России по меньшей мере 230 танкеров, которые теперь используются в качестве теневого флота для обхода европейских и американских санкций. На продаже этих судов в Индию, Гонконг, Вьетнам и другие страны, не присоединившиеся к западным санкциям, их американские и европейские владельцы заработали более шести миллиардов долларов.

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