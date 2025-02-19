Вице-президент США заявил, что Зеленскому не стоит «оскорблять» Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало публично критиковать Дональда Трампа. По его словам, это приведет только к обратному эффекту. Об этом он сказал в комментарии Daily Mail.

«Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, оскорбляя его в СМИ, — все, кто знает президента, скажут вам, что это ужасный способ вести дела с нынешней администрацией», — заявил Вэнс.

Вэнс считает, что Зеленский получал «плохие советы» о том, как общаться с новой американской администрацией.

«Мы, безусловно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, очевидно, считаем, что эта война должна быстро завершиться. Такова политика президента США. Она не основана на российской дезинформации. Она основана на том факте, что Дональд Трамп, как мне кажется, хорошо разбирается в геополитике и придерживается очень четких взглядов, причем очень долгое время», — заключил вице-президент.

18 февраля Дональд Трамп призвал провести в Украине выборы президента после того, как Зеленский раскритиковал США за то, что Киев не допустили до российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Он отметил, что в Украине «давно не было выборов», а рейтинг одобрения Зеленского в стране составляет 4%. В ответ Зеленский сказал, что «если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится». Он также заявил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

На следующий день Трамп продолжил критиковать Зеленского, назвав его «диктатором без выборов».

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