The Moscow Times: Россия на переговорах с США пытается добиться разморозки заблокированных госактивов. Они оцениваются в 6 миллиардов долларов

Россия рассчитывает добиться от США разморозки государственных активов, пишет The Moscow Times со ссылкой на дипломатический источник, осведомленный о ходе переговоров в Эр-Рияде.

Речь идет о средствах ЦБ РФ, вложенных в американские активы, и замороженных в рамках санкций. Они оцениваются примерно в 6 миллиардов долларов. Всего заморожены около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ, из них около 200 миллиардов — в Европе.

Кроме того, рассказал собеседник издания, российская делегация на переговорах добивалась возврата изъятых в США дипломатических дач и восстановления работы дипмиссий. Дачи в Нью-Йорке и Мэриленде были изъяты еще в 2016 году, когда пост президента США занимал Барак Обама. Власти США обвинили российских дипломатов в использовании этой собственности в целях разведки. «Для Путина этот вопрос не просто символический — он рассматривает его как часть восстановления статуса России в отношениях с США», — отметил источник.

По итогам переговоров в Эр-Рияде было объявлено, что Россия и США договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Про обсуждение дипломатических дач не сообщалось.

О как минимум частичном снятии санкций с России как части мирного соглашения о завершении войны говорили как американские, так и российские официальные лица. Так советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, рассуждая, как подтолкнуть власти РФ к переговорам об окончании войны в Украине, выделял два пути: пообещать частичное снятие санкций или пригрозить более активной поддержкой Киева.

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