Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут пройти до конца февраля или позже, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 19 февраля. Его слова приводит ТАСС.

«Может быть, а может и не быть», — сказал Песков на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, может ли встреча пройти в течение февраля.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что для организации переговоров потребуется определенная подготовка по линии МИД, пишет РИА Новости.

Дональд Трамп накануне сообщил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля. «Возможно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о такой встрече с российским президентом в феврале.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил 18 февраля, что встреча Путина и Трампа «вряд ли состоится на следующей неделе», то есть в период с 24 февраля по 2 марта.

Представители России и США провели 18 февраля переговоры в Эр-Рияде. По словам Пескова, в основном переговоры были посвящены теме российско-американских отношений. В частности, стороны договорились восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне. Также Россия и США обсуждали подготовку к мирным переговорам по Украине.

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