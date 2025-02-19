«Может быть, а может и не быть». Кремль — о том, что переговоры Путина и Трампа могут пройти до конца февраля
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут пройти до конца февраля или позже, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 19 февраля. Его слова приводит ТАСС.
«Может быть, а может и не быть», — сказал Песков на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, может ли встреча пройти в течение февраля.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что для организации переговоров потребуется определенная подготовка по линии МИД, пишет РИА Новости.
Дональд Трамп накануне сообщил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля. «Возможно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о такой встрече с российским президентом в феврале.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил 18 февраля, что встреча Путина и Трампа «вряд ли состоится на следующей неделе», то есть в период с 24 февраля по 2 марта.
Представители России и США провели 18 февраля переговоры в Эр-Рияде. По словам Пескова, в основном переговоры были посвящены теме российско-американских отношений. В частности, стороны договорились восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне. Также Россия и США обсуждали подготовку к мирным переговорам по Украине.